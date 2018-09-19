Boeing и "ВСМПО-Ависма" открыли на Урале новый производственный цех

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Американская корпорация Boeing и "ВСМПО-Ависма" в среду открыли новый производственный комплекс Ural Boeing Manufacturing 2.0 (UBM) на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина", сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Очень важный день в истории нашего региона. Сегодня в Верхней Салде мы открыли новый производственный комплекс Ural Boeing Manufacturing 2.0. Это закрепляет за Свердловской областью статус одного из регионов-лидеров в авиационной промышленности. По такому поводу на Урал прилетела большая американская делегация — посол США в России Джон Хантсман, президент Boeing Деннис Мюленбург, президент Boeing International Марк Аллен, президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко", — написал глава региона в Instagram.

Он добавил, что новый производственный комплекс расположился на территории ОЭЗ "Титановая долина". Предприятие будет специализироваться на механической обработке титановых заготовок для самолетов Boeing 737 MAX, 787 и 777Х. Объем инвестиций в проект составил 5,5 миллиарда рублей. Созданы 230 новых рабочих мест.

"Я напомню, что "ВСМПО-Ависма" и Boeing сотрудничают с 1997 года. Здорово, что взаимовыгодные экономические проекты наших стран сохраняются и развиваются. Уверен, что добросовестность и профессионализм свердловчан обеспечат высокое качество выпускаемой продукции. Самолеты с уральским титаном будут образцами надежности и безопасности", — отметил Куйвашев.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим мировым производителем титановой продукции, предназначенной, в основном, для аэрокосмической промышленности. Предприятие — первый поставщик титана для Airbus Industrie и второй — для Boeing. "Ростеху" принадлежит 25% плюс одна акция корпорации, "Экспотрейд" (подконтрольна менеджменту ВСМПО) владеет 65,27% акций. Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" по МСФО в 2017 году упала в два раза по сравнению с 2016 годом и составила 12,8 миллиарда рублей, выручка за отчетный период сократилась на 1,6%, до уровня в 87,98 миллиарда рублей.

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