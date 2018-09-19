Кудрин рассказал, кто больше пострадает в торговой войне США против Китая

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Торговая война США против Китая расшатывает систему ВТО и создает недоверие инвесторов, в то время как сама экономика Поднебесной не слишком пострадает от повышения пошлин, а вот американская экономика многое потеряет, считает глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

Президент США Дональд Трамп 17 сентября объявил об очередном введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. Китай в свою очередь заявил о введении с 24 сентября 10% и 5%-ных пошлин на импорт из США объемом 60 миллиардов долларов.

"Торговая война США и Китая не сильно ударит по объемам мировой торговли и экономике Китая, даже после третьего раунда повышения тарифов. Но действия Трампа расшатывают систему ВТО и создают неопределенность и недоверие инвесторов. На горизонте 10-15 лет экономика США потеряет", — написал Кудрин в Twitter

"Тарифную войну против Китая сравнивают с санкционной против России. Но торговые меры против Китая легко обратимы – Трампу достаточно отменить несколько своих указов. А санкции против России инициировал Конгресс, и избавиться от них будет очень сложно", — добавил он.