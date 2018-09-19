РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Глава Danske уйдет в отставку из-за скандала с отмыванием денег

(обновлено: 11:18 19.09.2018)
02260
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкГорода мира. Таллин. Архивное фотоГорода мира. Таллин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген (Thomas F. Borgen) подал в отставку на фоне скандала об отмывании денег через эстонское отделение банка, говорится в пресс-релизе Danske.

Пачка денег. Архивное фото
© Fotolia / SemA
FT: через эстонский Danske Bank перевели $30 миллиардов из России и СНГ‍
Решение объявлено после публикации результатов проведенного расследования в Эстонии. При этом Борген останется на посту до назначения нового главы банка.

"Понятно, что Danske Bank не выполнил свои обязательства в том, что касается возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Несмотря на то, что расследование, проведенное сторонней юридической фирмой, показало, что я выполнял свои юридические обязательства, я считаю, что будет лучше для всех сторон, если я уйду в отставку", — приводятся в сообщении слова Боргена.

Журналисты у здания ФБР. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег
В том, что касается результатов расследования, Danske Bank отметил, что ряд серьезных недостатков в системах управления и контроля банка позволил использовать филиал Danske Bank в Эстонии для проведения подозрительных транзакций. "Группа медленно осознавала проблемы и устраняла недостатки. Хотя был предпринят ряд инициатив, сейчас ясно, что их было слишком мало и предприняты они были слишком поздно", — сообщает Danske.

Как поясняют датские СМИ, история с отмыванием денег началась в 2006 году, когда Danske Bank приобрел финляндский банк Sampo, в составе которого находился прибыльный на тот момент банк в Эстонии. В 2013 году сотрудник этого филиала в Эстонии сообщил о подозрениях относительно отмывания денег и о возможной причастности к этому российских криминальных группировок. В 2014 году тот же сотрудник передал руководству несколько примеров нарушений. Проверка информации привела к тому, что в 2015 году подозреваемые счета в банке были закрыты.

В апреле 2018 года покинул свой пост один из руководителей банка Ларс Мёрх, отвечавший за работу банка в Балтии. Затем сообщил об уходе со своего поста председатель датской финансовой инспекции, который некогда входил в состав руководства Danske Bank. Уход с поста он пояснил желанием не оставить каких-либо сомнений по поводу беспристрастности инспекции. В мае 2018 года датская финансовая инспекция опубликовала доклад, в котором критиковала руководство Danske Bank за пассивность в решении проблем с финансовой дисциплиной и предложила выплату штрафа.

Прокуратура Эстонии 31 июля начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании денег. Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг ранее сообщила, что 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег, через которую прошло около 13 миллиардов долларов.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена