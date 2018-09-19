Глава Danske уйдет в отставку из-за скандала с отмыванием денег

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген (Thomas F. Borgen) подал в отставку на фоне скандала об отмывании денег через эстонское отделение банка, говорится в пресс-релизе Danske.

Решение объявлено после публикации результатов проведенного расследования в Эстонии. При этом Борген останется на посту до назначения нового главы банка.

"Понятно, что Danske Bank не выполнил свои обязательства в том, что касается возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Несмотря на то, что расследование, проведенное сторонней юридической фирмой, показало, что я выполнял свои юридические обязательства, я считаю, что будет лучше для всех сторон, если я уйду в отставку", — приводятся в сообщении слова Боргена.

В том, что касается результатов расследования, Danske Bank отметил, что ряд серьезных недостатков в системах управления и контроля банка позволил использовать филиал Danske Bank в Эстонии для проведения подозрительных транзакций. "Группа медленно осознавала проблемы и устраняла недостатки. Хотя был предпринят ряд инициатив, сейчас ясно, что их было слишком мало и предприняты они были слишком поздно", — сообщает Danske.

Как поясняют датские СМИ, история с отмыванием денег началась в 2006 году, когда Danske Bank приобрел финляндский банк Sampo, в составе которого находился прибыльный на тот момент банк в Эстонии. В 2013 году сотрудник этого филиала в Эстонии сообщил о подозрениях относительно отмывания денег и о возможной причастности к этому российских криминальных группировок. В 2014 году тот же сотрудник передал руководству несколько примеров нарушений. Проверка информации привела к тому, что в 2015 году подозреваемые счета в банке были закрыты.

В апреле 2018 года покинул свой пост один из руководителей банка Ларс Мёрх, отвечавший за работу банка в Балтии. Затем сообщил об уходе со своего поста председатель датской финансовой инспекции, который некогда входил в состав руководства Danske Bank. Уход с поста он пояснил желанием не оставить каких-либо сомнений по поводу беспристрастности инспекции. В мае 2018 года датская финансовая инспекция опубликовала доклад, в котором критиковала руководство Danske Bank за пассивность в решении проблем с финансовой дисциплиной и предложила выплату штрафа.

Прокуратура Эстонии 31 июля начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании денег. Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг ранее сообщила, что 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег, через которую прошло около 13 миллиардов долларов.