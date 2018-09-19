Сбербанк в суде попросил обязать Кехмана погасить долг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил на 23 октября рассмотрение заявления Сбербанка о выдаче исполнительного листа, обязывающего бывшего гендиректора группы компаний JFC Владимира Кехмана погасить долг перед банком в размере 4,3 миллиарда рублей, следует и материалов на портале "Электронное правосудие".

Кехман сейчас является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге и Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

"ПАО "Сбербанк России" просит выдать исполнительный лист на сумму 4,287 миллиарда рублей основного долга и 141,65 тысячи рублей неустойки. С целью исключения споров о размере задолженности Кехмана В.А. перед ПАО "Сбербанк России" арбитражный суд полагает необходимым рассмотреть вопрос о выдаче исполнительного листа в судебном заседании с извещением сторон… Назначить рассмотрение заявления ПАО "Сбербанк России" в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 23 октября 2018 года в 09 час. 15 мин", — говорится в определении суда.

Как уточняется в судебном акте, требование Сбербанка к Кехману признано обоснованным в судебном порядке в декабре 2015 года.

Ранее в сентябре апелляционный арбитраж оставил в силе решение суда первой инстанции, что с прекращением процедуры реализации имущества Кехман не освобождается от расчетов с кредиторами. Арбитраж Петербурга в июле мотивировал этот вердикт тем, что должник не раскрыл свои зарубежные активы. В частности, суд признал решение Высокого суда правосудия Англии, включив в реестр требований кредиторов Кехмана долг перед БМ-Банком на сумму более 11 миллиардов рублей. Согласно материалам дела о банкротстве Кехмана, без учета этой задолженности объем требований кредиторов к бизнесмену составляет 9,46 миллиарда рублей, в ходе процедуры реализации имущества эти требования удовлетворены на 0,12%.

В пресс-службе Сбербанка сообщали, что банк удовлетворен вынесенным судебным актом и считает его законным и обоснованным.