Курс доллара опустился ниже 67 рублей

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов уверенно растет к доллару и евро. Американская валюта опустилась ниже 67 рублей впервые с 27 августа.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10:07 мск снижался на 39 копеек — до 66,99 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 78,26 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,25% — до 79,23 доллара за баррель.

Накануне российская валюта также уверенно росла, игнорируя риски торговых войн между США и Китаем. На стороне рубля выступают относительно стабильная нефть и налоговый период, считают эксперты.

Кроме того, снижается влияние такого геополитического фактора, как санкции. "Рынок получил поддержку в виде повышения ключевой ставки. Вернувшийся интерес инвесторов толкает отечественную валюту вверх", — прокомментировал ситуацию заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

Специалисты не исключают откат доллара к 66,5 рубля.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>