Курс доллара опустился ниже 67 рублей

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов уверенно растет к доллару и евро. Американская валюта опустилась ниже 67 рублей впервые с 27 августа.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,25% — до 79,23 доллара за баррель.
Накануне российская валюта также уверенно росла, игнорируя риски торговых войн между США и Китаем. На стороне рубля выступают относительно стабильная нефть и налоговый период, считают эксперты.
Специалисты не исключают откат доллара к 66,5 рубля.
О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>