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Экономика

Рынки потеснили банки в незаконной обналичке, заявил зампред Центробанка

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© Фото : Пресс-служба РосфинмониторингПерейти в фотобанкДмитрий Скобелкин. Архивное фотоДмитрий Скобелкин. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба Росфинмониторинг
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, комиссия за такие "услуги" достигла нерентабельных 15-17%, заявил РИА Новости зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. По его словам, основными каналами нелегальной обналички остаются рынки, в том числе торговый комплекс "Садовод" в Москве.

"Комиссия в банковском секторе за незаконное обналичивание средств колеблется в пределах 15-17%. Банки перестали этим заниматься уже два года назад так активно. Есть, конечно, какие-то одиозные структуры, которые мы тут же видим и проводим с ними соответствующую работу. Но сказать, что банковский сектор оказывает "услуги" по обналичиванию денежных средств для сомнительных клиентов, — такого нет", — заявил Скобелкин.

"Услуга" нерентабельна

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Это нерентабельно и страшно для банков. Естественно, "теневая" экономика требует наличности в основном своем большинстве, и в ней стали пользоваться такими вещами как, предположим, сбор выручки с рынков, где наличность гуляет", — отметил он. Скобелкин указал, что у Банка России есть оценки по общему объему незаконного обналичивания через этот канал, но отказался комментировать детали.

"Самая большая проблема по обналичке — это неорганизованные рынки торговли. Здесь нужно принимать меры… Я имею в виду различные рынки — "Садовод" и другие", — сказал зампред ЦБ. Он пояснил, что внимание регулятора рынки привлекли после того, как банки перестали оказывать "услугу" по незаконному обналичиванию денег.

Скобелкин также разъяснил, по каким признакам регулятор идентифицирует подозрительные операции. "Во-первых, каждый клиент, который проводит те или иные операции, является клиентом банка. Соответственно, с такими клиентами и работаем. Предположим, что крупный сетевой магазин торгует, а выручку не инкассирует. Соответственно, банк к нему может предпринять серьезные дополнительные меры вплоть до установления определенных лимитов и так далее", — отметил он.

Другие способы

Пачка денег. Архивное фото
© Fotolia / SemA
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Еще одним каналом незаконного обналичивания средств остаются исполнительные листы, при этом объемы через этот способ достаточно серьезно уменьшаются, продолжил Скобелкин.

"Проблема с исполнительными листами остается уже на протяжении определенного количества времени, потому что, к сожалению, мы как Центральный банк не можем запретить банкам впрямую проводить операции, когда есть исполнительный лист. У нас есть ненормативные механизмы, банки их знают", — сказал зампред ЦБ.

По его словам, в настоящее время в Минюсте готовится законопроект, который должен улучшить ситуацию. "Но в любом случае мы работаем и с иностранными контрагентами, которым переводятся эти деньги, и зачастую бывают и возвраты и так далее, поэтому сейчас я с уверенностью могу сказать, что сумма вывода денежных средств через исполнительные листы уменьшается, причем достаточно серьезно", — подчеркнул Скобелкин.

Суть схемы обналичивания через исполнительные листы состоит во взыскании нерезидентом РФ с резидента якобы имеющегося долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений, после чего российской Федеральной службе судебных приставов предъявляется исполнительный лист, который та автоматически принимает. Далее средства с банковского счета должника списываются на счет ФССП и перечисляются на счет взыскателя в иностранном банке. При этом по факту эти "должники" реальную деятельность не ведут.

Скобелкин также отметил, что регулятор навел порядок в ситуации с обналичиванием средств в туристическом бизнесе.

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