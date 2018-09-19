"Ромир": личная инфляция россиян в августе почти совпала с официальной

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Личная инфляция граждан РФ в августе почти совпала с официальным темпом роста цен и была лишь слегка выше нулевого значения, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В августе дефлятор остановился на значении в 0,05%, то есть цены на основные товары и услуги в прошлом месяце изменились лишь символически. Таким образом, уровень реальной инфляции российских потребителей практически совпал с заявленным Росстатом официальным уровнем инфляции", — говорится в сообщении.

По данным Росстата, в августе потребительские цены почти не изменились по сравнению с июлем (рост составил лишь 0,01%). "При этом, несмотря на то, что цены на товары и услуги в августе практически не изменились, значение дефлятора, накопленное с начала года, достигло уровня 3%, что заметно превышает официальную инфляцию. По данным Росстата, с начала года она достигла уровня в 2,4%", — добавляет "Ромир".

Среди групп товаров и услуг, по которым рассчитывается дефлятор, в августе немного подорожали лишь жилищно-коммунальные услуги. "Их стоимость выросла на 0,3%, что почти незаметно после резкого увеличения тарифов в июле. Остальные составляющие индекса немного потеряли в стоимости — в частности, товары подешевели на 0,06%", — отмечается в исследовании.

"Бензин, цена на который значительно выросла с апреля по июнь, последние два месяца демонстрирует снижение стоимости. В августе он стал дешевле ещё почти на полпроцента", — указывает холдинг.

Дефлятор "Ромира" рассчитывается на основе данных о фактически совершенных покупках, поэтому этот индекс может отражать среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. В основе расчетной методики лежат данные, полученные при помощи скан-панели домохозяйств: информация о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.