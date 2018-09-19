Трамп раскритиковал ФРГ за траты на "Северный поток - 2"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Власти Германии "неуместно" расходуют средства на проект газопровода "Северный поток — 2", при этом США не планируют вводить против компаний, участвующих в проекте, санкции, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с журналистами после встречи польским лидером Анджеем Дудой.

"Мы не планируем это делать. Мы просто думаем, что, к большому сожалению, немецкий народ платит миллиарды и миллиарды долларов в год за энегоресурсы из РФ. И я могу вас заверить, немецкому народу это не нравится", — сказал Трамп.

"Решение в руках президента США"

Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, выразил надежду, что президент США Дональд Трамп остановит строительство газопровода "Северный поток — 2".

"Решение в руках президента США. Надеюсь, что господин президент это решение примет", — сказал в эфире Польского телевидения после встречи с Трампом в Вашингтоне Дуда, отвечая на вопрос о шансах на остановку строительства.

"Мы сегодня аргументировали, какая польза от этого для Соединенных Штатов", — добавил он, пояснив, что присутствие на рынке в Европе российского газа мешает США продавать свой сжиженный газ.

Угроза санкций против "Северного потока — 2"

Ранее министр энергетики США Рик Перри в интервью газете "Коммерсант" заявил , что возможные санкции Вашингтона в отношении "Северного потока — 2" связаны прежде всего с вопросом транзита российского газа через Украину.

Еще одна причина — "философский вопрос ограниченного числа поставщиков газа для Европы".

"Члены Европейского союза так же чувствительно относятся к этому. <…> Иной позиции придерживается Германия и, может быть, Австрия. Но все остальные, с кем я говорил, хотят альтернативы "Северному потоку — 2". Будь то Трансадриатический газопровод или сжиженный природный газ (СПГ) из США", — сказал Перри.

Заявления США о возможном введении санкций против проекта газопровода "Северный поток — 2" вызывают у России опасения, заявил позднее глава Минэнерго Александр Новак после переговоров Перри.

"Мы обеспокоены и той позицией, и теми заявлениями, которые делаются насчет возможности введения санкций относительно абсолютно конкурентоспособного проекта, в котором заинтересованы европейские потребители", — сказал российский министр.

Новак также отметил, что в европейских странах растет потребление газа и падает собственная добыча голубого топлива, а трубопровод является самым надежным и доступным способом обеспечения энергоресурсами потребителей и в часто случающиеся в Европе пиковые значения.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Запуск ожидается до конца 2019 года.

Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.