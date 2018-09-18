Кадыров прокомментировал передачу нефтяной компании Чечне

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что передача акций "Чеченнефтехимпрома" (ЧНХП) откроет новые экономические возможности в условиях санкций.

Президент РФ Владимир Путин 18 сентября подписал указ о передаче в собственность Чечни компании "Чеченнефтехимпром", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Особенно в условиях санкций передача 100% акций ОАО "Чеченнефтехимпром" Чеченской Республике откроет новые возможности для социально-экономического развития, создания новых производств и, соответственно, рабочих мест", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что теперь Чечня имеет реальную возможность задействовать не используемое "Роснефтью" имущество и земли для привлечения инвестиций. Глава Чечни считает, до сих пор имущество и земли, находящиеся в собственности ЧНХП, использовались недостаточно эффективно. По словам Кадырова, это связано с необходимостью привлечения значительных инвестиций для восстановления мощностей ОАО. Он подчеркнул, что теперь Чечня имеет возможность задействовать неиспользуемое "Роснефтью" имущество и земли для привлечения инвестиций.

"В юридическом ведении ЧНХП находятся около двух тысяч земельных участков площадью 7740 гектаров, более 1100 скважин и другое имущество. Большинство скважин в нерабочем состоянии", — отметил Кадыров. Он пояснил при помощи привлечения отечественных и иностранных инвестиций имущество компании можно восстановить. "Предварительные договорённости с потенциальными инвесторами у нас имеются. Особенно большой интерес проявляют китайские и ближневосточные фирмы и компании", — написал глава Чечни.

Последние новости по этой теме были в апреле 2017 года, когда крупнейшая российская нефтяная компания сообщила о достижении ее главой Игорем Сечиным договоренности с Кадыровым создать рабочую группу по повышению эффективности работы по совместным проектам. Со своей стороны Кадыров заявил об урегулировании всех недопониманий с "Роснефтью" и договоренности, что компания будет развивать и нефтяное направление, и экономику республики в целом.