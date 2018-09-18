Кадыров прокомментировал передачу нефтяной компании Чечне

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что передача акций "Чеченнефтехимпрома" (ЧНХП) откроет новые экономические возможности в условиях санкций.
"Особенно в условиях санкций передача 100% акций ОАО "Чеченнефтехимпром" Чеченской Республике откроет новые возможности для социально-экономического развития, создания новых производств и, соответственно, рабочих мест", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что теперь Чечня имеет реальную возможность задействовать не используемое "Роснефтью" имущество и земли для привлечения инвестиций. Глава Чечни считает, до сих пор имущество и земли, находящиеся в собственности ЧНХП, использовались недостаточно эффективно. По словам Кадырова, это связано с необходимостью привлечения значительных инвестиций для восстановления мощностей ОАО. Он подчеркнул, что теперь Чечня имеет возможность задействовать неиспользуемое "Роснефтью" имущество и земли для привлечения инвестиций.
Последние новости по этой теме были в апреле 2017 года, когда крупнейшая российская нефтяная компания сообщила о достижении ее главой Игорем Сечиным договоренности с Кадыровым создать рабочую группу по повышению эффективности работы по совместным проектам. Со своей стороны Кадыров заявил об урегулировании всех недопониманий с "Роснефтью" и договоренности, что компания будет развивать и нефтяное направление, и экономику республики в целом.