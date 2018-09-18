Пензенские власти в 2019 году увеличат расходы на ремонт дорог почти вдвое

ПЕНЗА, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во вторник поручил в 2019 году направить на ремонт дорог местного значения 662 миллиона рублей, что серьезно превышает уровень текущего года, сообщило областное правительство.

По данным пресс-службы, в текущем году субсидии на ремонт дорог местного значения в регионе превысили 400 миллионов рублей, тогда как в 2019 году эта цифра вырастет до 662 миллионов рублей, которые будут распределены по группам районов в зависимости от протяженности дорог.

"Принято решение на следующий год из дорожного фонда Пензенской области выделить средства муниципальным образованиям и городским округам, объем региональных субсидий на реконструкцию дорог местного значения в 2019 году будет значительно увеличен", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что за последние три года по решению губернатора расходы дорожного фонда области на ремонт местных дорог существенно выросли, поскольку еще в 2016 году на эти цели выделялось только 349,85 миллиона рублей, при этом на каждый из муниципальных районов приходилось по 2-3 миллиона рублей, а уже в 2017 году муниципалитеты получили от региона по 3-5 миллионов рублей.

Дорожный фонд Пензенской области на текущий год составляет 5,695 миллиарда рублей, в том числе 798,6 миллионов рублей — средства федерального бюджета. За эти средства планируется до конца года построить, реконструировать и отремонтировать около 500 километров дорог.

Глава региона поручил муниципалитетам выполнять ремонт дорог качественно, строго контролировать ход проведения работ, отметив, что в районных центрах необходимо строить дороги с бордюрами, ограждением, наружным освещением и тротуарами, мощеными плиткой. "Надо, чтобы люди видели эту работу, чтобы облик наших городов и поселков менялся качественно, чтобы населённые пункты Пензенской области приобретали современный благоустроенный вид", — подчеркнул Белозерцев.