Пензенские власти в 2019 году увеличат расходы на ремонт дорог почти вдвое

ПЕНЗА, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во вторник поручил в 2019 году направить на ремонт дорог местного значения 662 миллиона рублей, что серьезно превышает уровень текущего года, сообщило областное правительство.
"Принято решение на следующий год из дорожного фонда Пензенской области выделить средства муниципальным образованиям и городским округам, объем региональных субсидий на реконструкцию дорог местного значения в 2019 году будет значительно увеличен", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.
В пресс-службе отметили, что за последние три года по решению губернатора расходы дорожного фонда области на ремонт местных дорог существенно выросли, поскольку еще в 2016 году на эти цели выделялось только 349,85 миллиона рублей, при этом на каждый из муниципальных районов приходилось по 2-3 миллиона рублей, а уже в 2017 году муниципалитеты получили от региона по 3-5 миллионов рублей.
Глава региона поручил муниципалитетам выполнять ремонт дорог качественно, строго контролировать ход проведения работ, отметив, что в районных центрах необходимо строить дороги с бордюрами, ограждением, наружным освещением и тротуарами, мощеными плиткой. "Надо, чтобы люди видели эту работу, чтобы облик наших городов и поселков менялся качественно, чтобы населённые пункты Пензенской области приобретали современный благоустроенный вид", — подчеркнул Белозерцев.