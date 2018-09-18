Эксперт назвал сроки основного повышения цен на газ на Украине

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Основное повышение цен на газ для населения на Украине придется на вторую половину 2019 года, после президентских выборов в этой стране, считает ведущий научный сотрудник института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов.

Во вторник глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что правительство Украины на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года. Также Коболев уточнил, что темп роста цены на газ сейчас обсуждается. Повышение цены на газ для населения — одно из требований МВФ для предоставления Украине очередного кредита. Нацбанк Украины прогнозирует повышение тарифов на газ для потребителей на 25% в этом и на 15% в 2019 году.

"Это решение (повышать цены постепенно — ред.) стоит трактовать однозначно — основное повышение цен произойдет во второй половине 2019 года, после президентских выборов", — сказал Беспалов РИА Новости.

Беспалов также выразил мнение, что повышение цен на газ "не добавит властям популярности", но так как это уже не первое такое потрясение для населения, то вряд ли это окажет серьезное влияние на ситуацию в стране.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая ранее заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.

Миссия МВФ работает в Киеве 6-19 сентября. Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.