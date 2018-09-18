Альтмайер рассказал о роли Германии в трехсторонних газовых переговорах

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости, Мария Князева. Германия готова сделать все возможное, чтобы трехсторонние переговоры Еврокомиссии (ЕК), России и Украины решили вопрос транзита газа, сказал министр экономики ФРГ Петер Альтмайер на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шефчовичем.

"Большое спасибо за организацию трехсторонних переговоров. Мы очень поддерживаем это. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам и другим добиться прогресса и разрешить вопрос транзита газа через Украину", — сказал министр.

Трехсторонние консультации по газовым вопросам на экспертном уровне между представителями ЕК, России и Украины прошли в Брюсселе 12 и 13 сентября. Следующая экспертная встреча запланирована там же на 26 сентября, на ней должны будут обсуждаться различные прогнозы потребления газа в Евросоюзе.