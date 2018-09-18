Пособие по платежным системам раскроет секреты работы пластиковых карт

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В России издано обучающее пособие "Электронные платежи в Интернете" о мировых платёжных системах, которое, в том числе, поможет владельцам пластиковых карт лучше защитить свои деньги, сообщил в ходе пресс-конференции автор книги Дмитрий Артимович.

Книга рассказывает об истории появления платежных систем, механизмах и малоизвестных правилах их функционирования. Как заверяет автор, читатель узнает, сколько в реальности стоит каждый платеж в интернете, как не попасться на удочку мошенников и каким образом, используя правила платежных систем и накладываемые ими на банки обязательства, вернуть снятые без вашего ведома с карточки деньги.

"В России нет ни курсов, ни литературы, об этом. Была передача опыта от человека к человеку. У меня родилась идея написать обучающий текст", — сказал Артимович на презентация издания в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что в пособии речь идёт, в частности, об истории, законодательстве, правилах работы платёжных систем, рисках и стоимости проведения интернет-платежей. К каждой главе прилагаются вопросы для самоконтроля.

Книга издана тиражом 1,1 тысяча экземпляров. Автор отметил, что не ставил своей целью извлечение прибыли от продажи книги, а просто попытался обобщить свой многолетний опыт. Он выразил надежду, что издание появится в публичных библиотеках и вузах, а также, что в России появится и другие учебники, посвящённые этой тематике.