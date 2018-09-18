Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции. 18 сентября 2018

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции. 18 сентября 2018

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Владимира Путина серьезно подумать о продлении "Турецкого потока" до Венгрии и дальше.

"Не секрет, что Венгрия хочет, чтобы когда с юга по направлению к Венгрии будет построен газопровод, мы хотели бы, чтобы он дальше проходил через Венгрию", — сказал он по итогам переговоров с российским лидером в Москве.

Путин не исключил такой возможности: одно из сухопутных продолжений "Турецкого потока" в будущем может пройти через Венгрию, заявил он. Кроме того, вероятно подключение венгерских партнеров к новым маршрутам транспортировки российского газа в Европу, подчеркнул президент.

Стороны также договорились о поставках российского газа на 2020 год, когда истекает действующий договор.

Энергоблоки для Венгрии

По итогам переговоров стало известно, что "Росатом" в ближайшее время приступит к возведению двух энергоблоков атомной электростанции "Пакш-2", которая уже производит 40% потребляемой в Венгрии электроэнергии.

"Хорошие возможности имеются для развития российско-венгерского взаимодействия в области атомной энергетики", — подчеркнул президент.

Он также отметил, что ввод в строй дополнительных мощностей позволит удвоить объем выработки электричества и удовлетворить спрос венгерской экономики на годы вперед.

Орбан, в свою очередь, заявил, что Будапешт постарается соблюдать сроки реализации этого проекта.

Финансовое сотрудничество

Орбан попросил Путина о расширении финансового сотрудничества между странами. По его словам, Венгрия, будучи третьим акционером Международного инвестиционного банка (МИБ), готова "принять этот банк у себя".

"И я прошу господина президента передать руководству банка, чтобы они подумали о таком решении", — сообщил венгерский политик.

МИБ — международная межгосударственная организация, учрежденная в 1970 году, штаб-квартира находится в Москве. Уставный капитал составляет 1,3 миллиарда евро, в том числе оплаченная часть — 302,6 миллиона евро. Доля России в оплаченном капитале составляет 49,6%.

Ситуация в Сирии



Помимо экономических вопросов, стороны обсудили международную повестку, в частности, Сирию.

"Проинформировали господина Орбана о последнем развитии процесса сирийского урегулирования, в частности, отметили важность социально-экономического восстановления Сирии", — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.

Президент отдельно остановился на трагическом инциденте с крушением российского Ил-20 и пообещал обеспечить дополнительную безопасности военных в регионе.

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