Путин подписал указ о передаче Чечне компании "Чеченнефтехимпром"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни компании "Чеченнефтехимпром", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Чеченской республики о передаче в собственность Чеченской республики находящихся в федеральной собственности 100% акций открытого акционерного общества "Чеченнефтехимпром" (город Грозный)", — говорится в указе.

Глава государства поручил кабмину РФ в течение двух месяцев обеспечить передачу предприятия. Указ вступает в силу со дня подписания.

Чеченская Республика много лет пыталась вернуть себе контроль над нефтегазовыми активами, однако при согласовании передачи ей "Чеченнефтехимпрома" встал вопрос о разделе имущества этой компании, которым пользуется контролируемый "Роснефтью" "Грознефтегаз". В начале 2017 года стало известно о готовности "Роснефти" продать Чечне 51% акций "Грознефтегаза", чтобы республика владела им на 100%. Этот пакет и другое имущество "Роснефти" в Чечне были оценены PwC в 12,5 миллиарда рублей. Глава республики Рамзан Кадыров называл сумму завышенной.

Последние новости по этой теме были в апреле 2017 года, когда крупнейшая российская нефтяная компания сообщила о достижении ее главой Игорем Сечиным договоренности с Кадыровым создать рабочую группу по повышению эффективности работы по совместным проектам. Со своей стороны Кадыров заявил об урегулировании всех недопониманий с "Роснефтью" и договоренности, что компания будет развивать и нефтяное направление, и экономику республики в целом.