ЕК расследует возможный сговор BMW, Daimler и Volkswagen

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Еврокомиссия открыла расследование в отношении BMW, Daimler и Volkswagen Group (в которую входят также Audi и Porsche). Автопроизводителей подозревают в сговоре по технологиям в области выбросов легковых машин. Об этом говорится говорится в сообщении ЕК.

Речь идет о том, что BMW, Daimler и VW могли договориться не конкурировать в разработке и внедрении технологии очищения выбросов бензиновых и дизельных пассажирских автомобилей.

"Эти технологии направлены на то, чтобы сделать пассажирские автомобили менее вредными для окружающей среды. Сговор, если он будет доказан, мог лишить потребителей возможности покупать менее загрязняющие автомобили, несмотря на то что такая технология доступна производителям", — приводятся в релизе слова еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В сообщении отмечается, что представители BMW, Daimler, Volkswagen, Audi и Porsche участвовали в совещаниях, на которых обсуждались, в частности, разработка и внедрение технологий для ограничения вредных выбросов автомобилей. ЕК намерена оценить, не вступили ли компании в сговор, чтобы ограничить разработку и внедрение таких систем, и не нарушили ли они антимонопольное законодательство ЕС.



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https://www.rbc.ru/business/18/09/2018/5ba0bb659a7947599e4b141b/