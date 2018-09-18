Козак не видит угрозы снижения добычи нефти в России в 2019-2020 годах

ГОРКИ, 18 сен — РИА Новости. Угроз снижения добычи нефти в России в период 2019-2020 годов сейчас нет, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"На 2019, на 2020 год пока никаких угроз снижения объемов добычи нет", — сказал Козак.

Вместе с тем он уточнил, что на совещании у премьер-министра по вопросу стимулирования нефтедобычи прогнозы по объемам добычи не обсуждались.

"Нет, они даже не обсуждались, у нас есть прогноз", — ответил Козак на соответствующий вопрос.

Министр энергетики Александр Новак ранее во вторник на совещании у премьера заявил, что добыча нефти в России без мер стимулирования может в 2021 году достигнуть пика в 570 миллионов тонн, после чего будет постепенно снижаться.

Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в РФ в 2018 году составит 549 миллионов тонн, в 2019 году — 557 миллионов тонн. Ожидается, что добыча нефти в 2020-2021 году вырастет до 562 миллионов тонн, а затем начнет снижение до 560 миллионов тонн в 2022 году, до 558 миллионов тонн в 2023 году, 557 миллионов тонн в 2024 году.