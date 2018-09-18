Силуанов назвал цену на нефть, при которой бюджет будет сбалансирован

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Бюджет РФ в 2019 году будет сбалансированным при цене на нефть в 40 долларов за баррель, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Если в 2017 году цена на нефть, при которой обеспечивалось балансирование, составляла 60 долларов за баррель, то некоторое время назад этот показатель составлял 100 и более долларов за баррель. Слава богу, мы сейчас идем по тренду вниз и цена, когда балансируем бюджет, в текущем году, 50 долларов за баррель, а в следующем году говорим о 40 долларах за баррель", — сказал Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.