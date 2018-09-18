ФАС предостерегла экспертов от высказываний о повышении цен на хлеб

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предостережения представителям Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") и Российского зернового союза (РЗС) о недопустимости публичных высказываний о повышении цен на хлеб – такие комментарии могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба ФАС.

Ведомство указывает, что в статье газеты "Известия" исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков и вице-президент РЗС Александр Корбут сообщили о возможном увеличении розничных цен на хлеб, произведенный из высокосортной пшеничной муки. Тогда издание со ссылкой на экспертов указывало, что к октябрю ожидается подорожание на 10% на фоне изменения курса валют и снижения прогноза на урожай.

"ФАС России сочла, что указанные публичные заявления могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, действующими на рынке хлеба, как ориентир при планировании своей хозяйствующей деятельности. Должностным лицам выдано предостережение от публичных заявлений о росте цен на хлеб", — говорится в сообщении.

"Подобные публичные заявления должностных лиц о планируемом поведении на товарном рынке могут действительно привести к повышению цен на рынке хлебных продуктов, если хозяйствующие субъекты воспримут их как руководство к действию", — приводятся в сообщении слова начальника управления контроля АПК ФАС Анны Мирочиненко.

При этом в комментариях РИА Новости глава "Руспродсоюза" отмечал, что серьезного роста стоимости хлеба ожидать не стоит, а вице-президент РЗС комментировал, что цены на зерно на цены на хлеб повлиять не могут.

Минсельхоз в сентябре также отмечал, что предпосылок для значительного роста цен на хлеб в России нет. Согласно прогнозам ведомства, валовой сбор зерновых будет выше среднего показателя за последние 10 лет и составит около 105 миллионов тонн. По данным министерства, в текущем году сохраняются невысокие темпы роста цен на хлеб – всего на 1,4%.