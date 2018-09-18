СМИ назвали приемлемую для Саудовской Аравии цену на нефть Brent

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия считает цену на нефть марки Brent выше 80 долларов за баррель приемлемой в краткосрочной перспективе в связи с последствиями санкций США против Ирана, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Согласно данным агентства, в последние недели министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих и другие официальные лица обсудили нефтяной рынок с инвесторами, трейдерами и другими участниками рынка в Лондоне, Хьюстоне и Вашингтоне. Во время переговоров Саудовская Аравия выразила опасения по поводу санкций США против Ирана и влияния ситуации на развивающихся рынках на рост спроса на нефть.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.