СМИ назвали приемлемую для Саудовской Аравии цену на нефть Brent

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия считает цену на нефть марки Brent выше 80 долларов за баррель приемлемой в краткосрочной перспективе в связи с последствиями санкций США против Ирана, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Сейчас Саудовская Аравия считает приемлемой стоимость нефти марки Brent выше 80 долларов за баррель, по крайней мере в краткосрочной перспективе, поскольку мировой рынок приспосабливается к потерям поставок из Ирана в связи с санкциями США", — сообщило агентство со ссылкой на источники.

Согласно данным агентства, в последние недели министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих и другие официальные лица обсудили нефтяной рынок с инвесторами, трейдерами и другими участниками рынка в Лондоне, Хьюстоне и Вашингтоне. Во время переговоров Саудовская Аравия выразила опасения по поводу санкций США против Ирана и влияния ситуации на развивающихся рынках на рост спроса на нефть.

По данным агентства, Саудовская Аравия избегала упоминания в переговорах конкретного целевого уровня стоимости нефти, но отметила, что хотя королевство не хочет способствовать удорожанию нефти выше 80 долларов за баррель, похоже, не сможет больше этому препятствовать.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.