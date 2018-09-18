В Еврокомиссии призвали модернизировать ВТО

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости, Мария Князева. Всемирная торговая организация (ВТО) находится в кризисе и пришло время для ее модернизации, считает еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Система ВТО, возможно, находится в своем самом глубоком кризисе", — сказала она на пресс-конференции во вторник.

По словам Мальмстрем, ВТО не смогла в достаточной степени адаптироваться к быстро меняющейся глобальной экономике, к примеру, к развитию e-commerce. Мир изменился, а ВТО – нет, констатировала она.

Еврокомиссар отметила, что необходимо действовать, чтобы сделать систему ВТО способной отвечать на вызовы современной глобальной экономики. ЕК в этой связи предлагает ряд идей по реформе ВТО.

"ВТО не может реформировать себя сама, ответственность тут лежит на ее членах … Только члены организации смогут изменить ее", — отмечает она.