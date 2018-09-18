Последний ультиматум Трампа. Россия заменит США в китайской торговле

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. Белый дом объявил о новых пошлинах на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Теперь ограничения касаются половины всего китайского импорта в США. Если Пекин ответит зеркально, Трамп пообещал обложить повышенными таможенными сборами и все остальное. Уступит ли Китай американскому давлению и что в сложившейся ситуации может выиграть Россия — в материале РИА Новости.

Трамп повышает ставки

О намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции против Пекина стало известно в конце прошлой недели. В минувший четверг президент США сообщил в твиттере, что усиливающееся давление со стороны США уже сказалось на китайской экономике.

"Мы на них давим, чтобы заключить сделку. Наши рынки находятся на подъеме, их — в состоянии коллапса. Скоро мы получим миллиарды из-за новых пошлин и потому, что будем производить товары у себя дома", — отметил Трамп.

"Любая страна, которая не заключит с нами честную сделку, будет "оттарифена" (will be "tariffed!")", — подчеркнул глава Белого дома.

Позже в The Wall Street Journal уточнили, что о новой порции санкций объявят 17 сентября.

Пекин пытался охладить санкционный пыл Белого дома. Вчера утром китайская англоязычная газета Global Times в редакционной статье предупредила, что "в развязанной США войне тарифов Китай не намерен занимать только оборонительную позицию".

"Мы планируем новую замечательную контратаку, чтобы Соединенным Штатам стало больнее", — отметила газета.

Ранее Пекин утверждал, что в случае введения новых санкций установит дополнительные пошлины на американские товары на сумму 60 миллиардов долларов. Несимметричность таможенных мер объясняется дисбалансом в двухсторонней торговле: экспорт из Китая в США в 2017-м составил 505,6 миллиарда долларов, поставки же в обратном направлении — лишь 130,4 миллиарда. Соответственно, у Пекина просто физически меньше возможностей для ответа.

Однако Трамп пообещал, что если китайцы решатся на ответ, пошлинами будут обложены вообще все их товары.

"Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно проведем третий этап, который предусматривает дополнительные тарифы на импорт в размере 267 миллиардов", — говорится в сегодняшнем заявлении президента США.

Не поговорили

Вашингтон ввел новые пошлины, не дожидаясь американо-китайских переговоров об урегулировании торговых споров, намеченных на 27-28 сентября. Примечательно, что инициатором этой встречи выступили сами американцы.

Переговоры нужны Трампу, чтобы добиться от Китая согласия увеличить закупки американских сельхозпродуктов, в частности сои и кукурузы.

Дело в том, что в качестве ответа на пошлины, введенные Вашингтоном в мае, Китай резко снизил импорт сельхозпродукции из США.

В результате с конца мая рыночные цены на сою упали на 18%, до минимального уровня за десять лет, на кукурузу — на 12%. Пшеница в Америке подешевела на пять процентов, свинина — на 29%.

С огромными убытками столкнулись фермеры среднего Запада, голосовавшие на президентских выборах за Трампа. Белому дому уже пришлось выделить на их поддержку 12 миллиардов долларов в июле и еще 4,7 миллиарда в августе. Тем не менее республиканцы быстро теряют этот электорат.

Для Трампа это большая проблема, поскольку перед промежуточными выборами, которые пройдут в начале ноября, у республиканцев на счету каждый голос: судя по результатам опросов, сейчас за них готовы проголосовать на 13% меньше избирателей, чем за демократов.

Так что обещание китайцев увеличить закупки американской сельхозпродукции Белому дому просто необходимо. Но Трамп, похоже, совершил ошибку, встав на путь шантажа и угроз.

Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на китайские источники, после введения новых санкций Пекин собирается отказаться от торговых переговоров с Вашингтоном.

"Китай не намерен вести переговоры под дулом пистолета", — заявил изданию один из высокопоставленных китайских чиновников.

Китайская Global Times отмечает: "Нет ничего нового в том, что США нагнетают напряженность, чтобы потом выторговать для себя более благоприятные условия за столом переговоров". Однако, подчеркивает издание, Пекин и не думает капитулировать перед Трампом.

Китайский ответ

Ранее Китай предупреждал, что в качестве ответной меры обложит пошлинами 5207 американских товаров, включая малые и средние самолеты, соевое масло, лесную продукцию, автозапчасти. Кроме того, в Пекине готовы ввести 25-процентный тариф на американские энергоносители — нефть и сжиженный природный газ.

Эксперты отмечают, что при цене нефти около 70 долларов за баррель пошлина составит порядка 18 долларов с "бочки", что сделает американскую нефть абсолютно неконкурентоспособной на китайском рынке.

А поскольку энергетический сектор — едва ли не единственный, где у США профицит в торговле с Китаем, это очень болезненный удар для Вашингтона.

"Американским компаниям придется перенаправлять с китайского на другие рынки сотни тысяч баррелей в день, неизбежно проигрывая в цене", — уверен специалист по энергетике вашингтонской юридической фирмы Eversheds Sutherland Джейкоб Дуэк.

Еще большими потерями грозит китайская защитная пошлина на сжиженный природный газ.

США рассчитывают в ближайшие годы стать одним из крупнейших производителей СПГ в мире, причем Китай рассматривается как основной покупатель: сейчас туда уходит 15% американского экспорта сжиженного газа.

От этих планов придется отказаться: новые китайские пошлины поставят крест на СПГ-проектах общей мощностью примерно сто миллионов тонн.

Кроме того, Пекин прорабатывает возможность ограничений на экспорт в США материалов и комплектующих, что способно остановить многие американские заводы — пока не найдут других поставщиков.

Наконец, Китай ведет активную лоббистскую работу. В минувшее воскресенье представители американских интернациональных корпораций посетили по особому приглашению сессию Форума развития Китая в Пекине.

Формально форум приурочен к 40-летию рыночных реформ в стране, однако американцам организаторы мероприятия рассказывали в основном о негативных последствиях торговой войны для их компаний и американских потребителей, которые столкнутся с резким ростом цен на китайские товары.

Возможности для России

Новый виток торговой войны между КНР и США открывает широкие возможности для продвижения российской продукции на китайские рынки. В первую очередь, разумеется, для энергоносителей.

Россия уже стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай — только в прошлом году импорт достиг 23,7 миллиарда долларов. После вероятного сокращения поставок из США этот показатель заметно вырастет.

То же самое относится и к сжиженному природному газу. Девятнадцатого июля Китай принял первую в истории партию российского СПГ от "Новатэка", доставленную по Северному морскому пути вдоль арктического побережья.

Национальное энергетическое управление Китая объявило, что начиная с 2019 года будет получать с Ямала не менее трех миллионов тонн СПГ ежегодно.

Если КНР откажется от американского СПГ, российский экспорт увеличится.

Отказ Китая от американской сои на руку российским аграриям. Китай — основной потребитель отечественной сельскохозяйственной продукции. Ожидается, что в ближайшие пять лет соответствующий экспорт вырастет вдвое, до 9,5 миллиарда долларов.

По оценкам экспертов, в случае введения Пекином пошлин на американские энергоносители и сельхозпродукцию товарооборот между Россией и КНР к 2024 году достигнет 200 миллиардов долларов, сравнявшись с объемом торговли между Китаем и ЕС.