Медведев призвал не допустить повторения ситуации с ростом цен на топливо

ГОРКИ, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в этом году лимит повышения цен на топливо уже выбран и нельзя допустить повторения весенней ситуации, когда цены значительно выросли.

"Понятно, что в этом году лимит повышения цен уже выбран, и повторения таких событий допустить нельзя", — сказал Медведев на совещании по стимулированию добычи нефти, отметив, что необходимо жестко контролировать ситуацию на топливном рынке.

"В случае, если динамика цен станет неконтролируемой, появится угроза их галопирующего роста, нам придется повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты. Как вы знаете, такая возможность законодательством предусмотрена, но рассчитываю на то, что к этому инструменту все-таки правительству прибегать не потребуется, и рассчитываю на то, что руководители нефтяных компаний в этом смысле то, что я сказал, услышали", — добавил он.