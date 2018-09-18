Россельхознадзор разрешил ввоз птицы и яиц из Швеции

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россельхознадзор с 18 сентября разрешил ввоз живой птицы, яиц, а также мяса птицы из Швеции в связи с улучшением обстановки по гриппу птиц, сообщается в материалах ведомства.

"В связи с улучшением эпизоотической обстановки по низкопатогенному гриппу птиц на территории Швеции с 18 сентября 2018 года отменяются временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию: живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции", — говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.