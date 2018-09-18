Международный транспортно-логистический форум состоится в Сочи

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Международный транспортно-логистический форум "PRO//Движение.1520", цель которого — обеспечение продуктивного диалога между представителями бизнеса, рынка и государства, проработка эффективных ответов вызовам времени, пройдет в сочи 1-3 октября, сообщает пресс-служба форума.

Форум, который в этом году приурочен к 15-летию со дня образования ОАО, будет поделен на "День Стратегий" и "День дискуссий". В каждый из дней пройдут пленарные и стратегические сессии, круглые столы, кей-спичи, а также будут работать тематические зоны деловых переговоров.

"На форуме рассмотрят широкой круг вопросов, касающихся будущего мировой транспортной системы, трендов развития отрасли, международного сотрудничества, зеленых технологий и энергоэффективности, производительности труда. Отдельный поток деловой программы будет посвящен теме пассажиров. Спикеры, участники и эксперты поговорят о сервисе, времени и комфорте для клиентов, проблемах и повышении эффективности пассажирских перевозок, инфраструктуре. В рамках другой деловой программы участники форума обсудят цифровые решения и транспорт будущего: от его роли в формировании цифровой экономики до внедрения IT-инноваций на транспорте и в логистике. В контексте цифровой трансформации участники поговорят и про внедрение технологий "Интернет вещей", Big Data, технологии блокчейн на транспорте, интегрированную систему контроля за передвижением транспорта и грузов", — говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, участниками форума станут руководители и представители транспортной отрасли России и зарубежья, представители российских органов власти, банковского и инвестиционного сектора, представители крупнейших профильных международных компаний и корпораций стран СНГ и Евросоюза, ведущих ученых, инженеров и изобретателей.