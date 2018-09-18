АСТАНА, 18 сен — РИА Новости. Первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев назвал недоразумением ситуацию с возможным ограничением на ввоз животноводческой продукции из республики в Россию.

"Наша команда специалистов комитета ветконтроля и надзора, IT-команда… вылетели в Москву, проводят взаимные консультации. Очевидно, что есть какое-то недоразумение. Все договоренности, все необходимые процедуры нами соблюдаются. Могу заверить, что до конца текущей недели этот вопрос будет разрешен", — сказал Евниев.

Россельхознадзор на прошлой неделе сообщил о возможном введении с 1 октября ограничений на ввоз животноводческой продукции из Казахстана в Россию, что связано с проблемами в обеспечении прослеживаемости производства и поставок этих продуктов. Ведомство указывало, что казахстанская сторона не соблюдает сроки реализации плана-графика по интеграции Единой автоматизированной системы управления АПК Казахстана и российской системы ФГИС "Ветис".