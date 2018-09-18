Глобальный бунт: Россия и ЕС заявили о планах "демонтировать" доллар

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. От многолетних разговоров и размышлений о том, как снизить зависимость от главной валюты мира, доллара США, государства переходят к конкретным действиям. На днях план по отказу от американской денежной единицы представил глава ВТБ Андрей Костин. Свои предложения по лишению доллара его нынешнего статуса озвучил Европарламенту председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Что готовы предпринять правительства, чтобы избавиться от долларовых оков, и где уже "американцу" включили красный свет — в материале РИА Новости.

План Костина

План главы ВТБ подразумевает переоформление крупнейших российских холдингов в отечественной юрисдикции, размещение еврооблигаций на российской площадке, а также лицензирование всех участников фондового рынка. Первый и главный пункт программы — ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты. В этом направлении уже сделаны определенные шаги — с 2014 года действуют соглашения с Китаем о двусторонней торговле за рубли.

По прогнозу Минэкономразвития, в этом году товарооборот Москвы и Пекина достигнет 100 миллиардов долларов, увеличится и объем расчетов в национальных валютах. В 2017-м в рублях было номинировано порядка десяти процентов платежей за поставки из России в Китай, почти за 15% китайского импорта российские компании рассчитались в юанях.

Следующий важный шаг, на который готова пойти Россия, — отказаться от доллара при расчетах за главный экспортный товар — нефть. Аналитики указывают, что американскую валюту можно прямо сейчас исключить из расчетов с Китаем, Турцией и Ираном, что лишь усилит тренд на дедолларизацию.

Тем же путем идет и Китай. В марте Пекин на фоне начавшейся торговой войны с США нанес мощный удар по доллару на глобальном рынке энергоносителей, открыв торговлю нефтяными фьючерсами в национальной валюте. Это оказалось своевременной превентивной мерой. Теперь Поднебесная собирается оплачивать юанями и физические поставки нефти.

Аналитики отмечают: отказ от доллара целесообразен не только при расчетах за нефть, а вообще при всех расчетах. Россия, например, вполне может начать с Евразийского союза.

Европа устала от доллара

От развернутых Трампом торговых войн сотни миллионов теряет и Европа. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед Европарламентом, заявил о необходимости лишить доллар статуса главной мировой валюты.

© AP Photo / Evan Vucci Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете в Белом доме, Вашингтон © AP Photo / Evan Vucci Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете в Белом доме, Вашингтон

Демонтаж предполагается начать опять же с нефтедолларов: Юнкер посетовал, что Европа оплачивает 80% энергетического импорта в американской валюте. Абсурдом он назвал и то, что европейские компании покупают европейские самолеты за доллары, а не евро.

Европейская валюта должна стать "лицом и инструментом новой, суверенной Европы", подчеркнул Юнкер.

Рубль или евро

Согласие контрагентов инвестировать свои валюты в рубль, чтобы потом рассчитываться им за поставляемую нефть, поспособствовало бы укреплению российской валюты. Впрочем, главная неприятность — высокие риски рубля, волатильного и непредсказуемого в доходности. Чтобы торговать в иных валютах, одного желания России недостаточно, требуется и добрая воля стран-партнеров.

"Переход, конечно, возможен, но придется давать какие-то скидки или преференции, чтобы они как минимум покрывали риски партнерам", — cчитает Сергей Хестанов, советник генерального директора по макроэкономике компании "Открытие Брокер". Поэтому пока более реалистичным вариантом выглядят расчеты в евро.

С другой стороны, некоторые страны уже изъявили желание перейти на расчеты именно в нацвалютах. В частности, Турция, пережившая обвал лиры из-за санкций Вашингтона. Со своими крупнейшими партнерами — Китаем, Россией, Ираном и Украиной — Турция готова торговать в нацвалютах, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Как и со странами Европы, если они пожелают, добавил турецкий лидер.

Антидолларовый бунт

Тем не менее пока отказаться от доллара полностью не удастся. Мировая финансовая система устроена так, что на "американца" приходится 70% всех расчетов. "Россия торгует нефтью, а она номинирована в долларах. Соответственно, чтобы поддерживать импортные и экспортные операции, значительная часть резервов должна быть в американской валюте", — поясняет аналитик Тимур Нигматуллин.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов считает идею перехода во взаиморасчетах на национальные валюты вполне логичной. Но план, предложенный главой ВТБ, "выглядит если не утопией, то самолетом братьев Райт", отметил Шабанов в эфире радио Sputnik. Дело в том, что для реализации задуманного пока не хватает мировой инфраструктуры.

Так или иначе, по прогнозам Всемирного банка, доллар лишится главной роли в мировой финансовой системе. Его заменит система из трех валют: евро, доллара и какой-то азиатской денежной единицы — cкорее всего, юаня.

Американский экономист и бывший советник МВФ Барри Эйхенгрин так объясняет неизбежность утраты долларом статуса главной мировой валюты: мощь современных финансовых технологий разрушает "сетевые эффекты", создававшие естественную валютную монополию. Этот процесс он сравнивает с развитием операционных систем для персональной электроники — больше необязательно использовать только Windows.

Бунт против доллара может оказаться гораздо сильнее, чем прогнозирует большинство экономистов, предупреждает Гэл Лафт, исполнительный директор Института анализа глобальной безопасности. Он напомнил, что США сейчас ведут экономическую войну против двух десятков стран мира с общим объемом ВВП свыше 15 триллионов долларов. Курс задают Россия и Китай, подтягивая в "антидолларовый блок" все больше участников. По мнению Лафта, основным фронтом, где будет решаться будущее доллара, станет глобальный рынок сырья — в том числе нефтяной рынок объемом в 1,7 триллиона долларов.