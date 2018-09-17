В Воронежской области в 2020 году появится завод французской KUHN Group

ВОРОНЕЖ, 17 сен — РИА Новости. Французский производитель сельскохозяйственной техники KUHN Group начнет выпуск продукции на своем предприятии в Воронежской области в 2020 году, инвестировав в проект 380 миллионов рублей, сообщает областное правительство.
"Сейчас идет согласование инвестиционного проекта, получение всех разрешительных документов. Думаем, что полномасштабно мы начнем строить в начале следующего года, а уже в 2020 году первый этап проекта будет запущен", — сказал генеральный директор ООО "КУН ВОСТОК" Асад Лапш.
Гусев выразил уверенность, что запуск нового производства в Воронежской области будет способствовать развитию сельхозотрасли региона и повышению активов самой компании.
"Нам важно, чтобы иностранные компании приходили на территорию области, потому что они приносят передовые технологии. Я благодарен руководству компании за то, что их выбор пал на наш регион", — сказал Гусев.
Предприятия KUHN Group производят более 3000 наименований различной техники, штат сотрудников насчитывает более 5000 человек. Компания создала 11 производственных площадок во Франции, Нидерландах, Бразилии, США. Оборот составляет около 1 миллиарда евро в год, а к 2020 году компания планирует увеличить его до 1,4 миллиарда евро. Штаб-квартира компании находится во Франции в городе Саверн.
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