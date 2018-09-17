В Воронежской области в 2020 году появится завод французской KUHN Group

ВОРОНЕЖ, 17 сен — РИА Новости. Французский производитель сельскохозяйственной техники KUHN Group начнет выпуск продукции на своем предприятии в Воронежской области в 2020 году, инвестировав в проект 380 миллионов рублей, сообщает областное правительство.

KUHN Group намерена вложить в свое первое предприятие в России, возводимое в Рамонском районе Воронежской области, не менее 380 миллионов рублей. Презентация инвестиционного проекта компании прошла 17 сентября в правительстве региона с участием губернатора Александра Гусева и представителей KUHN Group. Как отмечают власти региона, инвестор выбрал Воронежскую область из-за хороших рынков сбыта, наличия квалифицированных специалистов и благоприятных экономических условий, созданных областным правительством.

"Сейчас идет согласование инвестиционного проекта, получение всех разрешительных документов. Думаем, что полномасштабно мы начнем строить в начале следующего года, а уже в 2020 году первый этап проекта будет запущен", — сказал генеральный директор ООО "КУН ВОСТОК" Асад Лапш.

Гусев выразил уверенность, что запуск нового производства в Воронежской области будет способствовать развитию сельхозотрасли региона и повышению активов самой компании.

"Нам важно, чтобы иностранные компании приходили на территорию области, потому что они приносят передовые технологии. Я благодарен руководству компании за то, что их выбор пал на наш регион", — сказал Гусев.

Предприятия KUHN Group производят более 3000 наименований различной техники, штат сотрудников насчитывает более 5000 человек. Компания создала 11 производственных площадок во Франции, Нидерландах, Бразилии, США. Оборот составляет около 1 миллиарда евро в год, а к 2020 году компания планирует увеличить его до 1,4 миллиарда евро. Штаб-квартира компании находится во Франции в городе Саверн.

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