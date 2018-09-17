Силуанов рассказал, когда Россия обжалует решение суда по долгу Украины

СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Россия еще не обжаловала решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины на 3 миллиарда долларов, сделает это в установленные сроки, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"У нас есть время, подадим еще обязательно. Не могу сейчас точно сказать (когда именно — ред.), но то, что подадим в установленные сроки — точно", — сказал Силуанов.

Апелляционный суд Англии в пятницу не подтвердил аргумент Украины о якобы оказанном на Киев давлении для взятия у России кредита на 3 миллиарда долларов, а лишь констатировал, что для его изучения нужен всеобъемлющий судебный процесс, разъяснял ранее Минфин РФ. Согласно его заявлению, по результатам обжалования решения российской стороной в Верховном суде Великобритании либо все же будет организован новый судебный процесс, либо Украина окончательно будет обязана выплатить России долг.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Украина обжаловала это решение в Апелляционном суде. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям.