В AmCham допустили полный уход американских компаний из России

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сохраняется реальная угроза полного ухода американских компаний из России в случае новых санкций Вашингтона и ответных мер Москвы, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
По его словам, санкции "фактически заставили бы все американские компании уйти из России, потому что они запрещают работу с банковскими системами, транспортировку железными дорогами и запрещают покупать газ, то есть производство в России становится де-факто невозможным".
"Пока это лишь угроза, но она существует и висит в воздухе. Я часто слышу от компаний буквально следующее: что результаты в этом году лучше, чем в прошлом, в прошлом были лучше, чем в предыдущем. То есть по бизнесу дела идут, и достаточно хорошо. Но угроза того, что придется закрыться и уехать, она реально существует", — добавил глава AmCham.
Он подчеркнул, что ситуация остается сложной, но и при ней "бизнес продолжает работать и расти и даже инвестировать".
Санкции по делу Скрипалей
Эти санкции запрещают любую помощь Москве со стороны Вашингтона. Исключение может составить срочная гуманитарная поддержка, продукты питания, сельскохозяйственные товары.
Также США прекратили лицензирование российских госкомпаний на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Здесь тоже есть исключения — товары, необходимые для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Еще одним пунктом нового пакета стал отказ в кредитовании со стороны любой американской организации.
При этом в Вашингтоне заявляли, что в ноябре введут второй, более жесткий пакет санкций, который может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.