В AmCham допустили полный уход американских компаний из России

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сохраняется реальная угроза полного ухода американских компаний из России в случае новых санкций Вашингтона и ответных мер Москвы, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"Главная озабоченность компаний — это санкции, и не только те, которые уже существуют, но угроза дополнительных санкций, которые могут быть. И эти угрозы вырастают чаще с американской стороны, но и со стороны российского правительства", — сказал Родзянко, выступая в Международном дискуссионном клубе "Валдай".

По его словам, санкции "фактически заставили бы все американские компании уйти из России, потому что они запрещают работу с банковскими системами, транспортировку железными дорогами и запрещают покупать газ, то есть производство в России становится де-факто невозможным".

"Пока это лишь угроза, но она существует и висит в воздухе. Я часто слышу от компаний буквально следующее: что результаты в этом году лучше, чем в прошлом, в прошлом были лучше, чем в предыдущем. То есть по бизнесу дела идут, и достаточно хорошо. Но угроза того, что придется закрыться и уехать, она реально существует", — добавил глава AmCham.

Он подчеркнул, что ситуация остается сложной, но и при ней "бизнес продолжает работать и расти и даже инвестировать".

Санкции по делу Скрипалей

Очередные американские санкции против России вступили в силу 27 августа. Основанием для них стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в Солсбери.

Эти санкции запрещают любую помощь Москве со стороны Вашингтона. Исключение может составить срочная гуманитарная поддержка, продукты питания, сельскохозяйственные товары.

Также США прекратили лицензирование российских госкомпаний на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Здесь тоже есть исключения — товары, необходимые для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Еще одним пунктом нового пакета стал отказ в кредитовании со стороны любой американской организации.

При этом в Вашингтоне заявляли, что в ноябре введут второй, более жесткий пакет санкций, который может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.