В "Газпроме" рассказали, сколько топлива хотят закупать компании из Европы

БАРСЕЛОНА, 17 сен — РИА Новости. Европейские партнеры "Газпрома" запрашивают объёмы поставок газа на следующие десять лет, которые уже превышают возможности существующей инфраструктуры компании, сообщила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"В своей работе я постоянно получаю запросы (от европейских компаний — ред.) на новые объемы (поставок газа — ред.), которые обеспечивают поставки как минимум в следующие десять лет. На этот момент эти объемы гораздо больше, чем мощности той инфраструктуры, которая у нас есть сейчас", — сказала Бурмистрова, выступая на конференции Gastech.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров. В конце июня зампред правления компании Александр Медведев говорил, что экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2018 году может превысить 200 миллиардов кубометров.