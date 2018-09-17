Флаг на здании Федерального казначейства на Биржевой площади в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Федерального казначейства на Биржевой площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Профицит федерального бюджета РФ по состоянию на 1 сентября 2018 года составил 1,988 триллиона рублей, следует из оперативного отчета об исполнении федерального бюджета на сайте Казначейства РФ.

Доходы бюджета составили 12,223 триллиона рублей, расходы — 10,235 триллиона рублей. На прошлой неделе Минфин предварительно оценил профицит бюджета РФ за январь-август текущего года в 1,962 триллиона рублей, или 3,1% ВВП.

В январе-августе прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по данным ведомства, составил 400,669 миллиарда рублей. В 2017 году дефицит консолидированного бюджета РФ, по данным Казначейства, составил 1,35 триллиона рублей.