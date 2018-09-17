"Дочки" российских банков обжаловали арест акций в Верховном суде Украины

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. "Дочки" российских госбанков подали в Верховный суд Украины кассационную жалобу на арест их акций в рамках взыскания с РФ ущерба ряда компаний, потерявших имущество в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда Украины.

Апелляционный суд Киева в начале сентября опубликовал решение об аресте акций Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа), Сбербанка и "ВТБ Банка" по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму.

В пресс-службе Верховного суда сообщили, что 14 сентября были зарегистрированы две одинаковые жалобы на это решение апелляционного суда.

"Суть судебного дела – о признании и предоставлении разрешения на выполнение решения арбитражного суда города Гаага от 2 мая о взыскании сумм с должника Российской Федерации в лице министерства юстиции РФ в качестве компенсации за соответствующее недвижимое имущество", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, дата рассмотрения жалоб еще не определена.

Помимо ареста акций Апелляционный суд Киева запретил указанным банкам осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, а акционерному обществу "Райффайзен Банк "Аваль" — осуществлять любые операции на счету с ценными бумагами Сбербанка России.

Руководитель правовой дирекции ВЭБа Игорь Краснов на минувшей неделе заявлял, что Внешэкономбанк инициирует инвестиционный спор с Украиной в международном арбитраже, в котором потребует компенсацию за нарушение прав инвестора и незаконную экспроприацию инвестиций.