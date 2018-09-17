Изменение климата отразится на аграрном производстве, заявили в ФАО

РИМ, 17 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Глобальное изменение климата отразится не только на производстве сельскохозяйственной продукции, но и на схемах международной торговли, говорится в обнародованном в понедельник докладе продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "Состояние рынков сельскохозяйственного сырья".

"Нынешнее издание фокусируется на сложной и не до конца исследованной взаимосвязи между торговлей сельхозпродукцией, климатическими изменениями и продовольственной безопасностью. Ясно, что мы не сможет бороться с голодом без адаптации и смягчения последствий изменения климата в аграрных и продовольственных системах. Также ясно, что его неравномерный эффект будет влиять на торговые маршруты и международные торговые модели", – заявил гендиректор ФАО Грациано да Силва.

В то же время, международные торговое сотрудничество представляет собой "мощное средство реагирования" на отрицательные последствия глобального потепления на продовольственную безопасность, отмечается в докладе. Различные опции, предусмотренные Парижским соглашением по климату и договоренностями в рамках Всемирной торговой организации, могут укрепить меры обоюдной поддержки и взаимосвязи этих соглашений для борьбы с голодом и климатическими изменениями.

"К середине нынешнего столетия более высокие средние температуры, изменения в осадках, повышение уровней морей, увеличение частоты и интенсивности тяжелых погодных явлений, а также возможность увеличения ущерба от вредителей и болезней, как ожидается, отразится на производстве зерновых и выращивании скота, рыбном хозяйстве и аквакультуре", — говорится в докладе.

Обширный документ также содержит глубокий анализ развития сельхозторговли в период с 2000 по 2016 года, также демонстрирует модели, которые позволят международной торговле сельхозпродукции приспособиться и ответить на вызовы, связанные с климатом.

"Обсуждение и внедрение политики по адаптации к климатическим изменениями и смягчению его последствий позволяют перейти к постепенному переходу, который необходим сельскому хозяйству для того, чтобы отвечать на вызовы нашего времени", — отмечается в исследовании.