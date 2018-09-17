МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Возможные санкции США в отношении "Северного потока-2" связаны прежде всего с вопросом транзита российского газа через Украину, сообщил министр энергетики США Рик Перри в интервью газете "Коммерсант".

"Я надеюсь, что всем ясно: санкции в отношении "Северного потока-2" связаны прежде всего с вопросом транзита через Украину. Есть и более общий философский вопрос ограниченного числа поставщиков газа для Европы… Члены Европейского союза так же чувствительно относятся к этому… Иной позиции придерживается Германия и, может быть, Австрия. Но все остальные, с кем я говорил, хотят альтернативы "Северному потоку-2". Будь то Трансадриатический газопровод или сжиженный природный газ (СПГ) из США. А разговоры о том, что американцы выступают против "Северного потока-2" лишь потому, что они хотят поставлять в Европу больше СПГ… Это чепуха. Если бы это было так, мы бы не поддерживали Трансадриатический газопровод", — сообщил Перри.

На замечание журналиста о том, что мощность Трансадриатического газопровода несравнима с "Северным потоком-2" Перри ответил, что "тем не менее, говорить о том, что мы хотим остановить "Северный поток-2", лишь чтобы продавать больше СПГ, неправильно". Он подчеркнул, что "дальнейшие действия России по отношению к транзиту газа через территорию Украины очень важны".

Министр энергетики США в ответ на реплику о том, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что часть транзита будет сохранена, ответил лаконичным "посмотрим". Перри также прокомментировал слова журналиста о том, что как в России, так и в Германии и Австрии преобладает мнение, что США пытаются остановить "Северный поток-2", лишь чтобы забрать у России часть европейского рынка. По его словам, "26 оставшихся стран Евросоюза так не считают", "они хотят американский СПГ". Перри считает, что один источник энергии несет риски прекращения поставок из-за природных катаклизмов или политических причин.

В начале сентября он провел в Москве переговоры с главой Минэнерго РФ Александром Новаком и первым вице-премьером, главой Минфина Антоном Силуановым. По словам Перри, в ходе переговоров его не удалось переубедить относительно "Северного потока-2".

Проект "Северный поток-2 " предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против реализации "Северного потока-2" выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.