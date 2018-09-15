На Украине оценили возможный ущерб от "Северного потока — 2"

Судно Solitaire во время проведения работ по укладке труб газопровода Северный поток-2 в Финском заливе. 5 сентября 2018

Судно Solitaire во время проведения работ по укладке труб газопровода Северный поток-2 в Финском заливе. 5 сентября 2018

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Кобелев заявил, что реализация проекта "Северный поток — 2" станет тяжелым ударом для экономики страны.

"Если говорить об объемах, то это три миллиарда долларов в год. Сейчас это те доходы, которые мы получаем за транзит газа через Украину. Если "Северный поток — 2", например, сейчас запустится, то через два года проект может быть завершен, и как только он будет завершен, все расчеты показывают, что транзита газа через Украину не будет", — заявил Кобелев, слова которого приводит издание УНН.

Он пояснил, что ущерб составит примерно три процента от ВВП страны.

"Для нас это будет огромная потеря", — заявил он.

По его словам, после завершения строительства газопровода часть транзита голубого топлива будет осуществляться через "Турецкий поток", а остальные объемы пройдут через "Северный поток — 2".

Накануне президент Петр Порошенко заявил, что доходы от транзита российского газа Украина тратит на финансирование обороны.

Строительство газопровода

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море.

Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство осталось получить только от Дании.

Против реализации проекта выступает несколько стран, в частности, Украина. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. США также против строительства газопровода, поскольку вынашивают планы по экспорту в Евросоюз СПГ. Помимо этого, лидеры Латвии, Литвы и Польши считают проект политически мотивированным. Российские власти, в свою очередь, многократно отмечали, что "Северный поток — 2" является исключительно экономическим проектом. При этом российский лидер Владимир Путин отмечал, что будущий транзит газа через украинскую территорию, при его сохранении, должен соответствовать экономическим требованиям.