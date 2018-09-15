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Экономика

Эксперт не исключил повторения кризиса существования еврозоны

(обновлено: 18:16 15.09.2018)
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© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза и значок евро. Архивное фотоФлаги Евросоюза и значок евро. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU

БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости, Мария Князева. Еврозона пережила глобальный финансово-экономический кризис и вернулась к экономическому росту, пять стран валютного блока, бравшие внешнюю финансовую помощь, вышли из этих программ поддержки, однако все это не означает, что кризис существования евро не сможет повториться, сказал РИА Новости старший экономист ING Карстен Бржески.

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Philippe Huguen
В Брюсселе заявили о неизбежности нового кризиса в еврозоне
Десять лет назад, в ночь на понедельник 15 сентября 2008 года, четвертый по величине инвестиционный банк США Lehman Brothers обратился в суд с заявлением о банкротстве и просьбой о защите от кредиторов. Его банкротство стимулировало масштабный глобальный финансово-экономический кризис. ВВП еврозоны в 2009 году, к примеру, рухнул на 4,5%.

Пять стран валютного блока с 2010 года были вынуждены обратиться за внешней финансовой помощью. В еврозоне были созданы специальные фонды стабильности: Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF), ему на смену пришел Европейский механизм стабильности (ESM). Последний теперь работает на постоянной основе и готов оказывать финансовую поддержку не только странам еврозоны, находящихся в сложной ситуации, но и банкам валютного блока.

"Если мы посмотрим на макроданные – экономика еврозоны вернулась к росту. С точки зрения экономического роста, рынка труда кризис завершен", — сказал Бржески.

По данным Евростата, после перебоев с годовым ростом, ВВП еврозоны растет пятый год подряд — с 2014 года по 2018 год включительно. Еврокомиссия прогнозирует рост и на 2019 год.

Участница протеста в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту в Буэнос-Айресе, Аргентина
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Убийственная помощь: как МВФ делает страны банкротами
В августе нынешнего года, после восьми лет внешней финансовой помощи, Греция, наконец, вышла из программы поддержки. Она закрыла список из пяти стран валютного блока, куда также входили Ирландия, Португалия, Испания и Кипр, которые тоже брали внешние займы в период кризиса. За эти годы пять государств еврозоны получили несколько сотен миллиардов евро кредитов от Евросоюза, ESM, EFSF, а также Международного валютного фонда (МВФ). Полученные средства они будут отдавать еще много лет. В этот период говорилось о так называемом риске существования еврозоны, сопряженного с последствиями теоретического выхода страны из состава валютного блока или ее дефолта.

"Эта часть кризиса завершена, потому что все страны вышли из программ поддержки. Но это автоматически не означает, что такого рода кризис никогда не появится вновь. Я думаю, что экзистенциональный кризис евро всегда может вернуться", – считает Бржески.

Экономист отметил, что прошедший кризис показал, что "невообразимое" возможно: произошло банкротство большого банка и серьезный кризис с огромным влиянием на экономику. "То есть теперь все знают – что неожиданное может всегда случиться", — констатировал он.

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