Иностранным судам временно разрешат проход по Севморпути

ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Некоторым типам иностранных морских судов разрешат проход по Севморпути в первое время после вступления в силу запрета на проход по российским водам судов иностранного производства, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия".

Планируется, что запрет будет действовать с 1 января 2019 года.

"По решению правительства разрешено будет судам другой постройки проходить, потому что весь типаж судов мы не состоянии сразу будем перекрыть. Я считаю, что здесь нет никаких антирыночных мер. Это нормальная защита российского производителя, и она должна стимулировать загрузку, в том числе, и "Звезды" (судостроительный завод на Дальнем Востоке. – Прим. ред.)", — сказал Борисов.

По его словам, США еще в 1920-х годах ввели аналогичные меры, чтобы защитить своих производителей.

"При перевозке в Америке в прибрежных водах только суда, построенные в Америке, под американским флагом могут там ходить. Северный морской путь — это чисто российские прибрежные воды, мы защищаем своих судовладельцев в этом плане", — сказал он.