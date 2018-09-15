Центробанк скорректировал оценку роста ВВП в 2017 году

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Банк России скорректировал оценку роста ВВП в 2017 году до 1,8% c 1,5% с учетом пересмотра Росстатом данных по промпроизводству, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

"Данные (роста ВВП — ред.) за 2017 год — 1,8% — оценка Банка России с учетом пересмотра Росстатом данных по промышленному производству", — отмечается в документе.

В предыдущем докладе оценка роста российской экономики была на уровне 1,5%.

В июне Росстат сообщил, что повысил оценку темпов роста промышленного производства в России за 2017 год до 2,1% с предыдущей оценки в 1%. Также ведомство пересмотрело месячные и квартальные показатели прошлого года. Рост промышленности за первый квартал 2017 года, по новым данным, составил 2,9% вместо 0,1%, за второй квартал — 4,5% вместо 3,8%, за третий квартал — 2,5% вместо 1,4%. Однако оценка за четвертый квартал осталась неизменной — в этот период Росстат по-прежнему отмечает спад на 1,7%.