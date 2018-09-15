ЦБ опубликовал график заседаний по ключевой ставке на 2019 год

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 сент — РИА Новости. Банк России в 2019 году проведет 8 заседаний совета директоров по вопросам денежно-кредитной политики.

"Банк России планирует проводить в 2019 году заседания совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики в соответствии со следующим графиком: 8 февраля, 22 марта, 26 апреля, 14 июня, 26 июля, 6 сентября, 25 октября, 13 декабря", — говорится в сообщении регулятора.

Заседания совета директоров Банка России 22 марта, 14 июня, 6 сентября и 13 декабря будут сопровождаться публикацией доклада о денежно-кредитной политике и проведением пресс-конференции председателя Банка России.

Предполагаемое время публикации пресс-релизов о решении совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики – 13.30 по московскому времени.