МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия обжалует решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины на 3 миллиарда долларов примерно до 26 октября, заявил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

Апелляционный суд Англии в пятницу удовлетворил жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией на 3 миллиарда долларов. Согласно судебной процедуре, теперь Высокий суд Лондона вернется к рассмотрению долгового спора.

"Мы уже заявили о том, что мы намерены подать апелляцию на решение Апелляционного суда Лондона. Сроки подачи апелляции примерно до 26 октября. Мы это сделаем в ближайшее время", — сказал Вышковский.

Соответственно, если Верховный суд Англии удовлетворит апелляцию, то это решение, принятое в первоначальной инстанции, будет окончательным и больше никаких судебных разбирательств по этому поводу не будет, продолжил он. "Если апелляция будет отклонена, тогда в первоначальной инстанции пройдет полноценное, полномасштабное судебное разбирательство только по одному положению, по четвертому аргументу – о так называемом принуждении Украины для продажи облигаций", — добавил он.

Первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов сообщал журналистам, что Апелляционный суд Англии не поддержал три из четырех доводов Украины в споре с Россией по долгу на 3 миллиарда долларов, решив детально изучить только довод, что кредит был взят Киевом якобы под воздействием российской стороны.