ЦБ повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России почти в два раза

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Банк России повысил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ в 2018 году до 55 миллиардов долларов с 30 миллиардов долларов, в 2019 году — до 27 миллиардов долларов и до 18 миллиардов долларов в 2020-2021 годах, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы увеличили оценку отрицательного сальдо финансового счета по частному сектору в 2018 году с 30 миллиардов долларов до 55 миллиардов долларов. В дальнейшем, по нашим прогнозам, сальдо финансового счета по частному сектору заметно снизится до 27 миллиардов долларов в 2019 году и около 18 миллиардов долларов в 2020-2021 годах", — сказала глава ЦБ.

"Поступления по текущему счету значительно превышают потребности в погашении внешних обязательств, поэтому состояние платежного баланса не несет рисков для курсовой динамики и макроэкономической стабильности на прогнозном горизонте", — добавила Набиуллина.