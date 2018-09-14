Апелляционный суд разрешил Киеву обратиться в ВС Англии по спору с Россией

ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Апелляционный суд Англии в пятницу разрешил Украине обратиться с иском в Верховный суд Англии по делу о долге перед РФ на 3 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости юрист одной из сторон.
Апелляционный суд Англии в пятницу удовлетворил жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией на 3 миллиарда долларов. Согласно судебной процедуре, теперь Высокий суд Лондона вернется к рассмотрению долгового спора.
Первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что Апелляционный суд Англии не поддержал три из четырех доводов Украины в споре с Россией по долгу на 3 миллиарда долларов, решив детально изучить только довод, что кредит был взят Киевом якобы под воздействием российской стороны.