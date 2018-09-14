Центробанк не будет покупать валюту для Минфина на рынке до конца года

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Банк России решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на рынке до конца декабря 2018 года, говорится в сообщении регулятора.

Как отмечает ЦБ, данное решение было принято "в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков".

"Банк России принял решение продлить приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца декабря 2018 года. Решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2019 года и последующих лет.

Банк России на фоне ощутимого ослабления рубля из-за обострившихся санкционных рисков купил 8 августа для Минфина валюты вдвое меньше плана, а с 9 августа в течение шести рабочих дней покупки совсем не осуществлял. Покупки были возобновлены 17 августа с увеличением объемов и продолжались пять рабочих дней. С 24 августа и до конца сентября ЦБ решил не покупать валюту для Минфина, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков.