МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские власти не рассматривают возможность принудительной конвертации долларовых вкладов в рублевые в случае санкций США против российских банков, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли сейчас планы по введению принудительной конвертации долларовых вкладов в рублевые.

При этом он не стал комментировать заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, что банк может провести такую конвертацию. "В настоящий момент я все-таки являюсь пресс-секретарем Путина, а не Костина, поэтому позволю себе это не комментировать", — добавил он.

Глава ВТБ Андрей Костин в среду в интервью агентству Блумберг заявил, что банковская система РФ выстоит в случае введения против нее западных санкций, а клиенты в этом случае смогут вернуть средства с долларовых счетов.