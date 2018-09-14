Порошенко рассказал, как Украина тратит деньги от транзита российского газа

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу заявил, что доходы, которые украинская сторона получает от транзита российского газа идут на финансирование обороны, и именно поэтому, по его словам, Россия пытается перевести транзит на альтернативный маршрут.

Киев пытается помешать реализации проекта "Северный поток-2", считая его политическим проектом, который лишит Украину статуса страны-транзитера. РФ в свою очередь заверяет, что проект сугубо коммерческий и обещает при наличии экономической целесообразности сохранить украинский транзит.

"Те доходы, которые мы получаем от транзита газа, — это те деньги, которые мы тратим на безопасность и оборону, и именно поэтому РФ хочет инвестировать в "Северный поток", — сказал Порошенко, выступая на ежегодной конференции YES (форум международной организации "Ялтинская европейская стратегия").

Он пригласил европейские компании сотрудничать с Украиной по вопросу транзита.

"Надеюсь, что через 5-6 лет мы сделаем все, чтобы стать энергетически независимыми", — добавил он.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи на минувшей неделе с канцлером Германии Ангелой Меркель в очередной раз заявил, что запуск проекта трубопровода "Северный поток — 2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности. "Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы транзита оцениваются в 10-15 миллиардов кубометров в год.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.