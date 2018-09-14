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Экономика

Санкции не остановят поток европейских инвестиций в Россию, заявили в EY

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (765)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУправляющий партнер EY по России Александр Ивлев. Архивное фотоУправляющий партнер EY по России Александр Ивлев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Действующие санкции не остановят европейский бизнес, и он найдет форматы для дальнейшего инвестирования в российскую экономику, заявил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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"Европа — крупнейший инвестор в российскую экономику. Европейцы будут изучать эти возможности, им это интересно, они будут вкладываться в инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. Есть, конечно, ограничения связанные с санкциями, но, поверьте мне, это не будет главным препятствием для того, чтобы европейские компании вели бизнес в России", — сказал он.

По словам Ивлева, санкции оказывают негативный эффект на инвестиционную активность компаний. "Но форматы для дальнейшего взаимодействия будут проработаны и использованы нашими европейскими партнерами. Если говорить о Дальнем Востоке, сюда вкладывают США, Китай, ЕС — то есть приток иностранных инвестиций, с рынков, которые считаются закрытыми для нас, продолжается", — отметил он.

Восточный экономический форум. День третий
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ заключительный день Четвертого Восточного экономического форума прошла итоговая пресс-конференция, на которой были подведены промежуточные результаты.
На фото: стенд компании "Русгидро"Стенд компании Русгидро на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В заключительный день Четвертого Восточного экономического форума прошла итоговая пресс-конференция, на которой были подведены промежуточные результаты.
На фото: стенд компании "Русгидро"
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что в рамках форума прошло сто деловых мероприятий.Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в рамках IV ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что в рамках форума прошло сто деловых мероприятий.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ Четвертом Восточном экономическом форуме приняло участие 6002 делегата, самой многочисленной оказалась делегация Китайской народной республикиЗаместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в рамках IV ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Четвертом Восточном экономическом форуме приняло участие 6002 делегата, самой многочисленной оказалась делегация Китайской народной республики
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа форуме к началу итоговой пресс-конференции было известно о подписании 175 соглашений на сумму 2,9 триллиона рублей.
На фото: девушки у павильона "Камчатка"Девушки у павильона Камчатка на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На форуме к началу итоговой пресс-конференции было известно о подписании 175 соглашений на сумму 2,9 триллиона рублей.
На фото: девушки у павильона "Камчатка"
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЕвропейский бизнес настроен продолжить инвестировать в Россию, заявил на ВЭФ член правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), коммерческий директор Siemens Russia Александр Либеров.Коммерческий директор Siemens Russia Александр Либеров принимает участие в бизнес-диалоге Россия – Европа в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Европейский бизнес настроен продолжить инвестировать в Россию, заявил на ВЭФ член правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), коммерческий директор Siemens Russia Александр Либеров.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ бизнес-диалоге "Россия — Европа" в рамках ВЭФ принял участие президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.Президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов принимает участие в бизнес-диалоге Россия – Европа в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В бизнес-диалоге "Россия — Европа" в рамках ВЭФ принял участие президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкО планах Франции в ближайшие два года увеличивать инвестиции в Россию заявил на ВЭФ глава французско-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.Президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде принимает участие в бизнес-диалоге Россия – Европа в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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О планах Франции в ближайшие два года увеличивать инвестиции в Россию заявил на ВЭФ глава французско-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОдним из самых значимых проектов, о котором договорились на ВЭФ, по мнению полпреда в ДФО Трутнева, стало создание горно-промышленного предприятия Баимской рудной зоны на Чукотке.Эмблема IV Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Одним из самых значимых проектов, о котором договорились на ВЭФ, по мнению полпреда в ДФО Трутнева, стало создание горно-промышленного предприятия Баимской рудной зоны на Чукотке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРазвитие мировой науки и международного сотрудничества будет определять будущее человечества, заявил президент РАН Александр Сергеев на встрече со студентами из ряда ведущих юго-восточных стран.На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Развитие мировой науки и международного сотрудничества будет определять будущее человечества, заявил президент РАН Александр Сергеев на встрече со студентами из ряда ведущих юго-восточных стран.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГерман Греф рассказал на ВЭФ, что Сбербанк намерен развивать ипотеку и инфраструктуру на Дальнем Востокке, а также инвестировать в коммерческую недвижимость.Стенд ПАО Сбербанк России на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Герман Греф рассказал на ВЭФ, что Сбербанк намерен развивать ипотеку и инфраструктуру на Дальнем Востокке, а также инвестировать в коммерческую недвижимость.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСреди других компаний свою продукцию на форуме представила государственная корпорация "Роскосмос".Стенд ГК Роскосмос на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Среди других компаний свою продукцию на форуме представила государственная корпорация "Роскосмос".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГендиректор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев рассказал на ВЭФ о проблемах рынка авиаперевозок в России и о путях их решения.
На фото: девушка у стенда "Аэрофлота"Девушка у стенда авиакомпании Аэрофлот на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Гендиректор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев рассказал на ВЭФ о проблемах рынка авиаперевозок в России и о путях их решения.
На фото: девушка у стенда "Аэрофлота"
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ традиционно проводится благотворительный экологический аукцион, в этом году он собрал 4,5 миллиона рублей, которые пойдут на реализацию программ заповедников.Художники у водопада в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В рамках ВЭФ традиционно проводится благотворительный экологический аукцион, в этом году он собрал 4,5 миллиона рублей, которые пойдут на реализацию программ заповедников.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ дни проведения Восточного экономического форума его гостям была предложена разнообразная спортивная, культурная и развлекательная программа.Отдыхающие в тире в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В дни проведения Восточного экономического форума его гостям была предложена разнообразная спортивная, культурная и развлекательная программа.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЧастью спортивной программы ВЭФ стала Дальневосточная регата учебных парусников, в которой приняли участие суда из России, Японии, КНР, Республики Корея и Индонезии.Отдыхающие на пирсе в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Частью спортивной программы ВЭФ стала Дальневосточная регата учебных парусников, в которой приняли участие суда из России, Японии, КНР, Республики Корея и Индонезии.
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Европа сейчас находится в очень непростой ситуации, продолжил собеседник агентства. "Европа – наш крупнейший стратегический торговый партнер для России на сегодняшний день. Но в ситуации, когда их коллеги из США накладывают санкции, они не очень хорошо понимают, как выйти из этой ситуации и работать с Россией", — сказал он.

Президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Глава франко-российской ТПП предсказал рост инвестиций из Франции в Россию

"Действительно, кто-то продолжает развивать отношения с нашей страной, кто-то опасливо пытается сократить количество проектов. Но, тем не менее, если мы посмотрим на те же европейские компании, то в подавляющем большинстве, практически все, не закрыли свой бизнес в России и продолжают работать в надежде на то, что рынок "отскочит" и отношения между Россией и Европой в какой-то степени восстановятся", — отметил Ивлев.

Четвертый Восточный экономический форум проходил на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

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IV Восточный экономический форум
IV Восточный экономический форум
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