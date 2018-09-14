Санкции не остановят поток европейских инвестиций в Россию, заявили в EY

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Действующие санкции не остановят европейский бизнес, и он найдет форматы для дальнейшего инвестирования в российскую экономику, заявил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.
"Европа — крупнейший инвестор в российскую экономику. Европейцы будут изучать эти возможности, им это интересно, они будут вкладываться в инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. Есть, конечно, ограничения связанные с санкциями, но, поверьте мне, это не будет главным препятствием для того, чтобы европейские компании вели бизнес в России", — сказал он.
По словам Ивлева, санкции оказывают негативный эффект на инвестиционную активность компаний. "Но форматы для дальнейшего взаимодействия будут проработаны и использованы нашими европейскими партнерами. Если говорить о Дальнем Востоке, сюда вкладывают США, Китай, ЕС — то есть приток иностранных инвестиций, с рынков, которые считаются закрытыми для нас, продолжается", — отметил он.
В заключительный день Четвертого Восточного экономического форума прошла итоговая пресс-конференция, на которой были подведены промежуточные результаты.
На фото: стенд компании "Русгидро"
Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что в рамках форума прошло сто деловых мероприятий.
В Четвертом Восточном экономическом форуме приняло участие 6002 делегата, самой многочисленной оказалась делегация Китайской народной республики
На форуме к началу итоговой пресс-конференции было известно о подписании 175 соглашений на сумму 2,9 триллиона рублей.
На фото: девушки у павильона "Камчатка"
Европейский бизнес настроен продолжить инвестировать в Россию, заявил на ВЭФ член правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), коммерческий директор Siemens Russia Александр Либеров.
В бизнес-диалоге "Россия — Европа" в рамках ВЭФ принял участие президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.
О планах Франции в ближайшие два года увеличивать инвестиции в Россию заявил на ВЭФ глава французско-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.
Одним из самых значимых проектов, о котором договорились на ВЭФ, по мнению полпреда в ДФО Трутнева, стало создание горно-промышленного предприятия Баимской рудной зоны на Чукотке.
Развитие мировой науки и международного сотрудничества будет определять будущее человечества, заявил президент РАН Александр Сергеев на встрече со студентами из ряда ведущих юго-восточных стран.
Герман Греф рассказал на ВЭФ, что Сбербанк намерен развивать ипотеку и инфраструктуру на Дальнем Востокке, а также инвестировать в коммерческую недвижимость.
Среди других компаний свою продукцию на форуме представила государственная корпорация "Роскосмос".
Гендиректор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев рассказал на ВЭФ о проблемах рынка авиаперевозок в России и о путях их решения.
На фото: девушка у стенда "Аэрофлота"
В рамках ВЭФ традиционно проводится благотворительный экологический аукцион, в этом году он собрал 4,5 миллиона рублей, которые пойдут на реализацию программ заповедников.
В дни проведения Восточного экономического форума его гостям была предложена разнообразная спортивная, культурная и развлекательная программа.
Частью спортивной программы ВЭФ стала Дальневосточная регата учебных парусников, в которой приняли участие суда из России, Японии, КНР, Республики Корея и Индонезии.
Европа сейчас находится в очень непростой ситуации, продолжил собеседник агентства. "Европа – наш крупнейший стратегический торговый партнер для России на сегодняшний день. Но в ситуации, когда их коллеги из США накладывают санкции, они не очень хорошо понимают, как выйти из этой ситуации и работать с Россией", — сказал он.
"Действительно, кто-то продолжает развивать отношения с нашей страной, кто-то опасливо пытается сократить количество проектов. Но, тем не менее, если мы посмотрим на те же европейские компании, то в подавляющем большинстве, практически все, не закрыли свой бизнес в России и продолжают работать в надежде на то, что рынок "отскочит" и отношения между Россией и Европой в какой-то степени восстановятся", — отметил Ивлев.
Четвертый Восточный экономический форум проходил на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.
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