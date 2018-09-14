Санкции не остановят поток европейских инвестиций в Россию, заявили в EY

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Действующие санкции не остановят европейский бизнес, и он найдет форматы для дальнейшего инвестирования в российскую экономику, заявил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

"Европа — крупнейший инвестор в российскую экономику. Европейцы будут изучать эти возможности, им это интересно, они будут вкладываться в инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. Есть, конечно, ограничения связанные с санкциями, но, поверьте мне, это не будет главным препятствием для того, чтобы европейские компании вели бизнес в России", — сказал он.

По словам Ивлева, санкции оказывают негативный эффект на инвестиционную активность компаний. "Но форматы для дальнейшего взаимодействия будут проработаны и использованы нашими европейскими партнерами. Если говорить о Дальнем Востоке, сюда вкладывают США, Китай, ЕС — то есть приток иностранных инвестиций, с рынков, которые считаются закрытыми для нас, продолжается", — отметил он.

Европа сейчас находится в очень непростой ситуации, продолжил собеседник агентства. "Европа – наш крупнейший стратегический торговый партнер для России на сегодняшний день. Но в ситуации, когда их коллеги из США накладывают санкции, они не очень хорошо понимают, как выйти из этой ситуации и работать с Россией", — сказал он.

"Действительно, кто-то продолжает развивать отношения с нашей страной, кто-то опасливо пытается сократить количество проектов. Но, тем не менее, если мы посмотрим на те же европейские компании, то в подавляющем большинстве, практически все, не закрыли свой бизнес в России и продолжают работать в надежде на то, что рынок "отскочит" и отношения между Россией и Европой в какой-то степени восстановятся", — отметил Ивлев.

Четвертый Восточный экономический форум проходил на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

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