Глава ВТБ представил план по отказу от доллара

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин разработал план по отказу от доллара, состоящий из четырех основных пунктов. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

Первый пункт — ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты. Второй — перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в отечественную юрисдикцию (регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач).

Затем, пояснил Костин, необходимо максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, а также провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы все работали по единым правилам.

Финансист отметил, что на Дальнем Востоке банк ВТБ проводит 70% операций по торговле с Китаем в долларах. При этом всего 8% происходит в юанях, а 22% — в рублях.

"Такого рода сделки надо просто расширять — во многом это зависит от желания наших экспортеров", — резюмировал Костин.

Летом руководитель ВТБ на встрече с Владимиром Путиным рассказал, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. По его словам, это не только позволит защитить российский финансовый сектор от внешних факторов, но и даст новый импульс для его развития.