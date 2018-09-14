Международная комиссия утвердила квоту на добычу китов аборигенами

ВЛАДИВОСТОК, 14 сен – РИА Новости. Международная китобойная комиссия (МКК) в рамках 67-го заседания в Бразилии утвердила пилотный семилетний срок реализации квоты на добычу китов аборигенными народами, сообщает правительство Чукотки.

До сих пор действовала шестилетняя квота. На сегодняшний день в России добыча китов ведётся только в Чукотском автономном округе. Ранее для России и США были установлены совместные блок-квоты на 2013-2018 годы в размере 744 серых и 336 гренландских китов. В 2017 году на Чукотке добыто 119 серых китов и один гренландский кит.

Заседание МКК прошло с 4 по 14 сентября в бразильском городе Флорианополис. Пакет предложений представителей стран, ведущих аборигенный китобойный промысел, содержал предложения об установлении семилетней квоты, о переносе неиспользованной части квоты, не превышающем 50% в год, а также об автоматическом обновлении блок-квот.

"В голосовании участвовала 71 страна: за поддержку проголосовало 58 стран, против – семь, воздержалось – пять и отсутствовала одна страна. Для принятия пакета предложений необходимо было три четвертых части голосов (75%), в результате было получено почти 90%. Таким образом, предложения о выделении квоты на семь лет, о переносе квот и их обновлении были утверждены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос вынесли на голосование, так как Чили, Перу и Бразилия высказали претензии и замечания по пакету предложений. Делегация России, а также коренные жители Аляски, племени Мака, китобои Сент-Винсент/Гренадин, Дании и Гренландии выступили в поддержку представленных предложений.