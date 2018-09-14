Эксперты оценили объемы рынка интернет-пиратства в России

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Почти каждая вторая кинокартина, вышедшая в 2018 году в прокат в России, была скопирована пиратами и выложена в интернет, говорится в сообщении компании Group-IB, занимающейся борьбой с киберпреступлениями.

По данным экспертов, рост объема рынка интернет-пиратства в России составил 21% по сравнению с прошлым годом и достиг 85 миллионов долларов. Количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр фильмов и сериалов бесплатно составил почти 10 миллиардов за год.

"Таким образом, в среднем, исходя из суммарной аудитории интернета прошлого года по России (около 90 миллионов), на каждого пользователя в среднем приходится порядка 110 просмотров пиратских копий кинокартин. Рост числа краж контента с экранов кинотеатров привел к тому, что количество пиратских копий фильмов составило 211 единиц в 2017 году, что более чем в шесть раз превышает показатель годом ранее (33 "экранки"). При этом только за первые 9 месяцев 2018 года количество опубликованных "экранок" уже перевалило за отметку в 280 копий. Таким образом, почти каждая вторая кинокартина, вышедшая в 2018 году в прокат, была скопирована пиратами и выложена в сеть", — следует из релиза компании.

Пираты для быстрой доставки фильмов и сериалов до пользователей, упрощения схемы монетизации и автозаполнения сайта нелегальным видеоконтентом все чаще используют технологию CDN (Content Distribution Network — сеть доставки контента), которая, как правило, объединяет множество серверов по всему миру и ускоряет передачу контента конечному пользователю.

"Если говорить о крупной сети дистрибуции фильмов и сериалов в России, то общее количество файлов в базе только одного пиратского CDN-сервиса превышает 300 тысяч, что занимает более 5 ПБайт серверного пространства. При этом стоимость ежемесячного содержания подобной инфраструктуры составляет порядка 100 тысяч долларов",- приводятся в сообщении слова руководителя департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности компании Group-IB Андрея Бусаргина.

Эксперты антипиратского направления в компании подсчитали, что суммарный объем трафика видеопиратов за 2017 год вырос на 12% и продолжает расти. Рекламные ролики на пиратских ресурсах также размещаются через CDN-провайдеров и "вклеиваются" в видеоряд. Главными рекламодателями пиратских фильмов и сериалов являются онлайн-казино и игровые сайты. "Средний заработок пиратов за 1000 просмотров составляет 3 доллара. Таким образом, среднемесячный доход с крупных пиратских сайтов может достигать 10 тысяч долларов. Любопытно, что на само создание пиратского ресурса уходит порядка 240 долларов, а значит, его окупаемость начинается уже с 80 тысяч просмотров видео на портале", — отмечают эксперты.